Какие условия необходимы для образования плодородной почвы?

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Как образуется почва? Факторов, влияющих на морфология почв, существует множество. Невозможно учесть все, но можно выделить основные, оказывающие на почву наибольшее воздействие:1) Геологические породы.Главным условием образования почв является наличие какой-либо из пород, т.е. специфического субстрата. Это минеральные вещества, доля которых в почве занимает от 60 до 90 процентов. В зависимости от преобладания того или иного типа веществ, формируется и соответствующий тип почвы (например, при большом содержании в породе солей калия формируются подзолистые почвы).Наибольшее влияние на снабжение почвы органическими компонентами оказывают растения. В большей степени это проявляется во влажных тропических зонах, в меньшей степени — в районах пустынь, в условиях болот или тундры.3) Животные.Внутрипочвенные животные организмы занимаются переработкой органических веществ, впоследствии превращаясь в органические компоненты, соли, воду и углекислый газ.4) Микроорганизмы.Большое содержание в почве бактерий, грибов, водорослей, вирусов и других микроорганизмов делает возможными процессы разложения и преобразования органических и минеральных веществ. Продуктом переработки органики становится гумус — особое вещество, обуславливающее уровень плодородности почвы.Морфологические признаки почв обязательно включают в свой состав такой показатель как гумус.5) Климатические условия.Температура, влажность, давление и другие показатели существенно влияют на формирование почвы.6) Атмосферные осадки.Влага в виде осадков, грунтовых вод и наземных водоемов тоже влияет на морфологические параметры почвы.7) Возраст.Для формирования и стабилизации определенных видов почвы требуется значительное количество времени.8) Рельеф.Особенности рельефа создают особые условия для формирования почвы. В первую очередь, они влияют на температурные процессы и водные режимы в регионе.