12 складних прикметників з орфографічного словника
Українська мова
12 складних прикметників з орфографічного словника
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Самохідний, правобережний, волелюбний, свіжозрубаний, глухонімий, семиразовий, дизель-моторний, масово-політичний, молочно-білий, південно-східний, 20-річний, народно-визвольний
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