Наши уши слышат разные звуки.Шум машин,скрип двери,пение птиц,удар грома....Из музы??альных звуков состоит музыка.Из особых звуков состоит человеческая жизнь.....Проведи анализ частей речи,во втором предложении надпиши названия...

Гость: Гость:

Шум -сущ. и.п. машин-сущ. р.п скрип- сущ. и.п. двери-сущ. р.п. пение -сущ. и.п. птиц-сущ. р.п. удар-сущ. и.п. грома - сущ. р.п. уши (подл.) слышат (сказ.) музыка ( подл.) состоит (сказ.) 1. Человеческая - речь какая?, призн. предм., изм. по пад., по род. – им. прил. 2. Нач. ф. – какой? - человеческий. 3. – 4. В ед. ч, в ж.р., в им.п 1. Человеческая речь - человеческая - что?, предм., изм. по пад.- им. сущ. 2. Нач. ф. – что? – речь. 3. Ж.р. 4. В ед. ч., в им.п.