В саду посадили одинаковыми рядами 84 куста смородины.Рядов было на 8 меньше,чем ку??тов в одном ряду.Сколько кустов было в одном ряду?

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Так как чтобы вычислить количество кустов,мы умножаем количество рядов с количеством кустов в одном ряду,то чтобы узнать наоборот мы сначала напишем все числа на которых делится 84: 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 84 Затем по условию ищем среди них подходящую пару числ.Тут это пара 14 и 6. Следовательно всего 14 кустов в одном ряду.