Объясните название рассказа(14 футов). Как название связано с основной идеей расск??за? Помогите пожалуйста!!!
Литература
Объясните название рассказа(14 футов). Как название связано с основной идеей расск??за? Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только овладела Ла-ла-ладна-а-а-а-а-а-а
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