В каком языке программирования отсутствуют типы данных? А) Pascal Б) C++ В) MS Visual Basic Г) ни в одном из перечисленных
Информатика
В каком языке программирования отсутствуют типы данных? А) Pascal Б) C++ В) MS Visual Basic Г) ни в одном из перечисленных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pascal. Тут отсутствует типы данных
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