В каком языке программирования отсутствуют типы данных? А) Pascal Б) C++ В) MS Visual Basic Г) ни в одном из перечисленных

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В каком языке программирования отсутствуют типы данных? А) Pascal Б) C++ В) MS Visual Basic Г) ни в одном из перечисленных

Автор: Гость