Рассказ на космическом коробле для детей
Литература
Рассказ на космическом коробле для детей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили брат с младшей сестрёнкой. они были маленькие. один раз они посматрели. в окошко и увидели луну и космос. им захотелось побывать там. и они пошли на завод где производят космические корабли. они взяли незаметно корабль пошли на обрыв вечером и полетели они увидели всю красоту. это было незабываемым путешествие. а потом звинит будильник и оказалось что это всего лишь сон.
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