Рассказ на космическом коробле для детей

Гость: Гость:

Жили брат с младшей сестрёнкой. они были маленькие. один раз они посматрели. в окошко и увидели луну и космос. им захотелось побывать там. и они пошли на завод где производят космические корабли. они взяли незаметно корабль пошли на обрыв вечером и полетели они увидели всю красоту. это было незабываемым путешествие. а потом звинит будильник и оказалось что это всего лишь сон.