На каком языке говорят молча? Вопрос с подвохом думайте))))))))

Русский язык
На каком языке говорят молча? Вопрос с подвохом думайте))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю мимикой и жестами
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