Номер 23. помагите. Заранее СПАСИБО ОГРОМНОЕ))) заданиеи тут такое:ПЕРЕВОД, ВСТАВИТЬ ПРОПУШЕНЫЕ БУКВЫ. И ешё раз СПАСИБО ЗАРАНЕЕ)))))
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Номер 23. помагите. Заранее СПАСИБО ОГРОМНОЕ))) заданиеи тут такое:ПЕРЕВОД, ВСТАВИТЬ ПРОПУШЕНЫЕ БУКВЫ. И ешё раз СПАСИБО ЗАРАНЕЕ)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставь в каждом предложении was ili were
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