Какое из предложений неполное, где на месте отсутствующего члена надо поставить тире? 1) Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. 2) С той поры мне час от часу становилось легче. 3) Мудрец обвин...

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Какое из предложений неполное, где на месте отсутствующего члена надо поставить тире? 1) Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. 2) С той поры мне час от часу становилось легче. 3) Мудрец обвиняет себя, невежда других. 4) Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво.

Автор: Гость