Какое из предложений неполное, где на месте отсутствующего члена надо поставить тире? 1) Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. 2) С той поры мне час от часу становилось легче. 3) Мудрец обвин...
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Какое из предложений неполное, где на месте отсутствующего члена надо поставить тире? 1) Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. 2) С той поры мне час от часу становилось легче. 3) Мудрец обвиняет себя, невежда других. 4) Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) Неполное; Мудрец - обвиняет себя, невежда - других.
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