Ученик возвел ненулевое число а в четвертую степень и оно увеличилось вдвое. Во сколько раз увеличилось число а если его возвести в 10 степень
Алгебра
Ученик возвел ненулевое число а в четвертую степень и оно увеличилось вдвое. Во сколько раз увеличилось число а если его возвести в 10 степень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число X. Вопрос: Во сколько раз X^(10) больше X ? то есть найти К=X^(10)/X =X^9 X^4 = 2*X ---> X^3 =2 ----> X=корень третьей степени из (2) K=X^(10) / X =X^9 K=(корень третьей стенени из 2) ^ (9)= 2^3=8 Ответ в 8 раз
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