Ученик возвел ненулевое число а в четвертую степень и оно увеличилось вдвое. Во сколько раз увеличилось число а если его возвести в 10 степень

Алгебра

Ученик возвел ненулевое число а в четвертую степень и оно увеличилось вдвое. Во сколько раз увеличилось число а если его возвести в 10 степень

Автор: Гость