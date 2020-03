Поставить слова в правильном порядке и запиши предложения. 1. fat/ has/ cow/ a/ The/ body/ got. 2. sheep/ Have/ your/ you/ on/ farm/ got/ any? 3. and/ fly/ Can/ sing/ birds? 4. dance/ It/ too/ can. 5. old/ 35/ He/ years/ is.

Английский язык

Поставить слова в правильном порядке и запиши предложения. 1. fat/ has/ cow/ a/ The/ body/ got. 2. sheep/ Have/ your/ you/ on/ farm/ got/ any? 3. and/ fly/ Can/ sing/ birds? 4. dance/ It/ too/ can. 5. old/ 35/ He/ years/ is.

Автор: Гость