Помогите пожалуйста я пишу задание в коментариях

Английский язык
Помогите пожалуйста я пишу задание в коментариях
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