Турист шел по горной тропе , двигаясь со скоростью 2 км/ч, а потом вернулся на место своего старта , двигаясь со скоростью 6 км/ч. Какой была средняя скорость движения туриста на всем пути?

Физика
Турист шел по горной тропе , двигаясь со скоростью 2 км/ч, а потом вернулся на место своего старта , двигаясь со скоростью 6 км/ч. Какой была средняя скорость движения туриста на всем пути?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:2=3км.ч средняя скорость
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