Турист шел по горной тропе , двигаясь со скоростью 2 км/ч, а потом вернулся на место своего старта , двигаясь со скоростью 6 км/ч. Какой была средняя скорость движения туриста на всем пути?

Физика

Турист шел по горной тропе , двигаясь со скоростью 2 км/ч, а потом вернулся на место своего старта , двигаясь со скоростью 6 км/ч. Какой была средняя скорость движения туриста на всем пути?

Автор: Гость