Туристы купили палатку, рюкзаки и спальные мешки. Половина стоимости покупки была истарачена на палатку.На оставшуюся. часть денег купили 2 рюкзока по цене 120000р. и 1спальный мешок по той же цене .Сколько денег заплатили за в...
Математика
Туристы купили палатку, рюкзаки и спальные мешки. Половина стоимости покупки была истарачена на палатку.На оставшуюся. часть денег купили 2 рюкзока по цене 120000р. и 1спальный мешок по той же цене .Сколько денег заплатили за всю покупку?
Ответ(ы):
Гость:
120000+120000=240000 потратили на два рюкзака и один спальный мешок. А так как половина ушла на палатку, то 240000+240000=480000 было потрачено на все покупки
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