Твір, людина щосекунди змінює свою планету

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Людина як дуже численний біологічний вид впливає на природу. Звичайно, 7 мільярдів людей, що населяють планету, просто не можуть своїми продуктами життєдіяльності не робити ніякого впливу. Природа для людини є середовищем перебування, джерелом необхідних для існування ресурсівЦе здається перебільшенням, однак ледве більше 100 років тому розвиток промисловості, транспорту, енергетики, сільського господарства було куди більше низьким і не робило на екологію настільки колосального впливу. Для приклада, перший автомобіль з’явився 127 років тому, а зараз ми вже не представляємо свого життя без цього винаходу. Така ж ситуація й в інші сферахНаселення землі, поки воно було незначним, не приносило величезної втрати своїми діями, хоча вирубка лісів, рибальство, полювання, землеробство – найдавніші заняття. Зараз же вплив людини має планетарний масштабМи змінили планету Земля до невпізнанності, на місці пустель з’явилися оазиси, а степів і рівнин – промислові комплекси. Все це звичайно предмет гордості людства, однак для природи такі зміни пагубні. Багато дій людини привели до зникнення сотень видів рослин і тварин, а в природі все взаємозалежно й ці зникнення спричинили інші подіїЗараз багато активістів зеленого руху говорять про безповоротну зміну клімату, і якщо 20 років тому це були лише слова, те зараз практично кожний житель нашої голубой планети може на собі це відчути. Сніг випадає там, де його ніколи не було, посуха в деякий районах щороку б’є нові рекорди по тривалості, зима зі сніжн і морозної перетворюється в сльотаве й теплу, а сонячне літо – у пекельну жару спожарами.Розвиток науки дозволяє зараз дотримуватися нових методів виробництва, заощаджувати ресурси, відновлювати руйнува_ людиною экосистемы й багато цивільних організацій рекламують ці методи, залучають до них увага громадськості, однак залишається безліч бізнесменів, підприємців, чиновників, які володіють великими компаніями й продовжують використовувати згубні для навколишнього середовища технологіїИ я хочу, щоб кожна людина задумалася над тим, що планета – наш будинок і зробив щось значуще, для того, щоб вона змогла впоратися з тягарем нашого впливу на неї