Твір мініатюра чарівний подих осені,вживаючи дієслова доконаного і не доконаного виду
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Твір мініатюра чарівний подих осені,вживаючи дієслова доконаного і не доконаного виду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осінь має чарівний подих малювати листки на деревах, дарувати людям щястя урожаю та багато іншого.
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