Твір на тему " Тільки сміливим підкоряються моря "

Литература
Твір на тему " Тільки сміливим підкоряються моря "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть песня такая вбей в интернете там точно есть ........
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