Твір-опис класної кімнати в науковому стилі

Гость: Гость:

В еожного класна кімната своя, тому не буду складати твір а лише накину ідеї: 1) Опишіть розміри класу ( в метрах - висота,довжина, ширина) 2) Який клас - наприклад історії,хімії,біології 3) Що вам в ньому подобається. 4)опишіть вид з класної кімнати