Твір-опис класної кімнати в науковому стилі

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Твір-опис класної кімнати в науковому стилі
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В еожного класна кімната своя, тому не буду складати твір а лише накину ідеї:  1) Опишіть розміри класу ( в метрах - висота,довжина, ширина) 2) Який клас - наприклад історії,хімії,біології 3) Що вам в ньому подобається. 4)опишіть вид з класної кімнати
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