Творческий проект по технологии 7 класс ночная сорочка ,помогите пожалуйста))))))))))
Технология
Творческий проект по технологии 7 класс ночная сорочка ,помогите пожалуйста))))))))))
Ответ(ы):
Гость:
Ночную сорочку шьют в 6 классе!!!
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