Творческий проект по технологии 7 класс ночная сорочка ,помогите пожалуйста))))))))))

Технология
Творческий проект по технологии 7 класс ночная сорочка ,помогите пожалуйста))))))))))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ночную сорочку шьют в 6 классе!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
РаСкинул-как проверить букву "С" БолшИнство-как проверить букву "И" ГлубИне-как проверить букву " И"
Ответить
Другие предметы
Для лечение ангины врач назначил антибиотик и препарат для орошения горла. было т??кже назначено полоскание горла. в каких лекарственных формах мог...
Ответить
Русский язык
Составьте 10 предложений с производными предлогами. заранее сябки)
Ответить
Математика
Шариков 27 синих,зеленых на 9 меньше,а белых столько ,сколько синих и зеленых вместе.сколько всего синих,белых и зеленых у продавца
Ответить
Алгебра
(а+в)(а-в)^3 - (а-б)(а+б)^3 разложить на множители надо помогите пж
Ответить