Выпишите словосочетания: числительное + существительное, распределяя их по рубри??ам таблицы Таблица 1)С простыми числительными 2) Со сложным числительным 3)С составным числительным Числительные: Пятнадцать, семьдесят, п...

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Выпишите словосочетания: числительное + существительное, распределяя их по рубри??ам таблицы Таблица 1)С простыми числительными 2) Со сложным числительным 3)С составным числительным Числительные: Пятнадцать, семьдесят, пятьдесят шесть, шесть,, шестьдесят пять, шестьсот, один, ста триллион. Спасибо заранее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со сложными: Пятнадцать лет, семьдесят рисунков, шестьсот домов С простыми: шесть улиц, один человек С составныим: пятьдесят шесть конкурсов, шестьдесят пять районов
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