Выпишите словосочетания: числительное + существительное, распределяя их по рубри??ам таблицы Таблица 1)С простыми числительными 2) Со сложным числительным 3)С составным числительным Числительные: Пятнадцать, семьдесят, п...
Русский язык
Выпишите словосочетания: числительное + существительное, распределяя их по рубри??ам таблицы Таблица 1)С простыми числительными 2) Со сложным числительным 3)С составным числительным Числительные: Пятнадцать, семьдесят, пятьдесят шесть, шесть,, шестьдесят пять, шестьсот, один, ста триллион. Спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со сложными: Пятнадцать лет, семьдесят рисунков, шестьсот домов С простыми: шесть улиц, один человек С составныим: пятьдесят шесть конкурсов, шестьдесят пять районов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Биология
Используя дополнительную литературу, выясните, почему импульсы проходят по нервной системе с разной скоростью. Какое это имеет значение для организ...
Русский язык