Чтр отражают районы краснодарског края

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Чтр отражают районы краснодарског края
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, герб Успенского района Краснодарского края языком символов и аллегорий отражает природные, экономические и культурные особенности района. Солнце указывает на то, что район находится на востоке Краснодарского края, и его жители одними из первых встречают рассвет. Колос символизирует сельскохозяйственную направленность развития экономики района. Золото — символ урожая и богатства дополняют композицию герба района. Изображение рук подчеркивает лучшие черты характера местных жителей — трудолюбие, целеустремленность, заботливость, дружелюбие. Подкова в гербе отражает традиционное для местных жителей искусство в обращении с лошадьми. В геральдике подкова — символ удачи и благополучия. Лазурь (синий, голубой) в геральдике символ чести, преданности, искренности и благородства. Красный цвет в геральдике — символ труда, мужества, красоты.
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