Используя дополнительную литературу, выясните, почему импульсы проходят по нервной системе с разной скоростью. Какое это имеет значение для организма человека?
Биология
Используя дополнительную литературу, выясните, почему импульсы проходят по нервной системе с разной скоростью. Какое это имеет значение для организма человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нервный импульс – это волна возбуждения, которая проходит через нервное волокно и является средством передачи информации от периферических чувствительных нейронов к нервным центрам, а от них к исполнительным структурам, таким как железы внешней и внутренней секреции, скелетная мускулатура, гладкие мышцы внутренних органов и сосудов.Структуру нервной системы составляют нервные клетки, или нейроны. С помощью нервных клеток происходит обмен информацией между участками нервной системы, а также передача информации от нервной системы к рабочим органам.
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