В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров, а во второй киоск 18 ящиков. В первый киоск привезли на 42 килограмма больше, чем во второй. Сколько килограммов помидоров привезли во второй киоск?

Математика
В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров, а во второй киоск 18 ящиков. В первый киоск привезли на 42 килограмма больше, чем во второй. Сколько килограммов помидоров привезли во второй киоск?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1 к. - 25 ящ. -? на 42 кг   Б. 2 к. - 18 ящ.   ? кг 25 -18 =7 ящ  -  значит на 7 ящ . больше 42 кг  = 7 ящ. 42 : 7 = 6 кг - в 1 ящ. 25 х 6 =150 кг -1 киоск 18 х6 =108 кг - 2 киоск проверка : 150 -108 = 42 кг
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