В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров, а во второй киоск 18 ящиков. В первый киоск привезли на 42 килограмма больше, чем во второй. Сколько килограммов помидоров привезли во второй киоск?

Математика

В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров, а во второй киоск 18 ящиков. В первый киоск привезли на 42 килограмма больше, чем во второй. Сколько килограммов помидоров привезли во второй киоск?

Автор: Гость