Творчество в искусстве руского художника
Обществознание
Творчество в искусстве руского художника
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"Сoюз русских художников Эстонии свою историю начало в 1998 году и было создано по инициативе Союза славянских просветительных и благотворительных обществ Эстонии. Поддержка и развитие творческой деятельности художников всегда проживающих в Эстонии, стали основными его задачами. Русские художники Эстонии выставляются в Тарту, Таллине и Кохтла-Ярве Все похожие статьи: 3 »
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