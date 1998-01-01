Творчество в искусстве руского художника

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"Сoюз русских художников Эстонии свою историю начало в 1998 году и было создано по инициативе Союза славянских просветительных и благотворительных обществ Эстонии. Поддержка и развитие творческой деятельности художников всегда проживающих в Эстонии, стали основными его задачами. Русские художники Эстонии выставляются в Тарту, Таллине и Кохтла-Ярве Все похожие статьи: 3 »