У бактерий и высших растений – это различные органоиды, но выполняют они одну и ту же функцию – фотосинтез.
Биология
У бактерий и высших растений – это различные органоиды, но выполняют они одну и ту же функцию – фотосинтез.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У высших растений, конечно, функцию фотосинтеза выполняют хлоропласты, но у бактерий конкретно хлоропластов нет. фотосинтезирующие бактерии имеют лишь бактериохлорофилл. поэтому, наверно, ответом будет - хлорофилл.
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