У белки было несколько орехов. когда она съела 7 орехов, то у нее стало осталось 9. с??олько орехов было у белки?

Математика

У белки было несколько орехов. когда она съела 7 орехов, то у нее стало осталось 9. с??олько орехов было у белки?

Автор: Гость