У белки было несколько орехов. когда она съела 7 орехов, то у нее стало осталось 9. с??олько орехов было у белки?
Математика
У белки было несколько орехов. когда она съела 7 орехов, то у нее стало осталось 9. с??олько орехов было у белки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-7=9 X=9+7=16 X=16 16-7=9
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