В одной корзине на 16 кг яблок больше, чем в другой. Сколько яблок в каждой корзине, ??сли всего в двух корзинах 68 кг?
Алгебра
В одной корзине на 16 кг яблок больше, чем в другой. Сколько яблок в каждой корзине, ??сли всего в двух корзинах 68 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)68:2=34(кг)половина 2)34+16=50( кг) в 1 корзине 3)34-16=18(кг) во второй корзине Ответ:18 кг,50 кг
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