В одной корзине на 16 кг яблок больше, чем в другой. Сколько яблок в каждой корзине, ??сли всего в двух корзинах 68 кг?

Алгебра

В одной корзине на 16 кг яблок больше, чем в другой. Сколько яблок в каждой корзине, ??сли всего в двух корзинах 68 кг?

Автор: Гость