Вычислите: б) 47027*24+31352-2408*356
Математика
Вычислите: б) 47027*24+31352-2408*356
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47027*24 равно 1128648 2408*356 равно 857248 1128648+31352 равно 1160000 1160000-857248 равно 302752
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