У брусок объёмом 0.0008 м3 находитсяв керосине плотностью 800 кг/м^3. какова действующа??на него архимедаво сила

Физика
У брусок объёмом 0.0008 м3 находитсяв керосине плотностью 800 кг/м^3. какова действующа??на него архимедаво сила
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=pgv=800*10*0.8*10 ^-3=8*0.8=6.4 N
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