У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способность лутше владеть пр??вой рукой над способностью владеть левой. кароглазый левша женится з голубоглазой правшой. у них родился ребенок голубоглазая левша. Определите ...

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Механизм наследования при дигибридном скрещивании Отец- ккНн Мать- Ккнн Решётка Пеннета Гаметы отца запишем по горизонтали, гаметы матери-по вертикали. Получается: 25% потомства будут иметь генотип КкНн, т. е. будут кареглазыми правшами, гетерозиготными по обоим признакам; 25% потомства будут иметь генотип Ккнн, т. е. будут кареглазыми левшами, гетерозиготными по первому признаку; 25% потомства будут иметь генотип ккНн, т. е. будут голубоглазыми правшами, гетерозиготными по второму признаку; и последняя четверть потомства- голубоглазые левши, гомозиготы.