Задача. Ширина парка прямоугольной формы-9метров. S парка-225метров. P парка-сколько метров. Решение. Ответ

Математика
Задача. Ширина парка прямоугольной формы-9метров. S парка-225метров. P парка-сколько метров. Решение. Ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
225 делим на 9 = 25 (см) это длина (25+9)умножаем на 2= 68 (см) это периметр Сделай пж лучшим ответои
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