Помогите с русским языком .Срочно упр 225 7 класс

Русский язык
Помогите с русским языком .Срочно упр 225 7 класс
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Ответ(ы):
Гость:
Держи,если увидешь...
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