Отметь правильные высказывания. Обсуди с соседом по парте результаты выполнения. 1. Тайга - самая большая природная зона России. 2. Почвы тайги плодородные, и поэтому лес в тех местах непроходимый. 3. Животный мир тайги бога...

Окружающий мир

Отметь правильные высказывания. Обсуди с соседом по парте результаты выполнения. 1. Тайга - самая большая природная зона России. 2. Почвы тайги плодородные, и поэтому лес в тех местах непроходимый. 3. Животный мир тайги богат и разнообразен. 4. Почвы тайги бедны перегноем, сильно увлажнены. 5.Хозяином тайги называют рысь. 6. Тайга похожа на тундру - это ровное пространство с бедной растительностью. (Правильных высказываний - три.)

Автор: Гость