Отметь правильные высказывания. Обсуди с соседом по парте результаты выполнения. 1. Тайга - самая большая природная зона России. 2. Почвы тайги плодородные, и поэтому лес в тех местах непроходимый. 3. Животный мир тайги бога...
Окружающий мир
Отметь правильные высказывания. Обсуди с соседом по парте результаты выполнения. 1. Тайга - самая большая природная зона России. 2. Почвы тайги плодородные, и поэтому лес в тех местах непроходимый. 3. Животный мир тайги богат и разнообразен. 4. Почвы тайги бедны перегноем, сильно увлажнены. 5.Хозяином тайги называют рысь. 6. Тайга похожа на тундру - это ровное пространство с бедной растительностью. (Правильных высказываний - три.)
Ответ(ы):
Гость:
1. Тайга - самая большая природная зона России. 3. Животный мир тайги богат и разнообразен. 4. Почвы тайги бедны перегноем, сильно увлажнены.
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