Биринши саннын ондыктар саны екинши саннын ондыктар санынан неше есен кем 26 жане 487,

Математика
Биринши саннын ондыктар саны екинши саннын ондыктар санынан неше есен кем 26 жане 487,
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Гость:
Я немогу панять оябсните пожалуйста что написано
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