У единицы измерения объёма информации "трит" три состояния.Какое количество символов может быть в алфавите кодировски,использующей 5 тритов на символ? а)15,б)125,в)243,г)256

Информатика

У единицы измерения объёма информации "трит" три состояния.Какое количество символов может быть в алфавите кодировски,использующей 5 тритов на символ? а)15,б)125,в)243,г)256

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