У единицы измерения объёма информации "трит" три состояния.Какое количество символов может быть в алфавите кодировски,использующей 5 тритов на символ? а)15,б)125,в)243,г)256
Информатика
У единицы измерения объёма информации "трит" три состояния.Какое количество символов может быть в алфавите кодировски,использующей 5 тритов на символ? а)15,б)125,в)243,г)256
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Количество символов = 3^5 = 243
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