У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135 кг сена, а трём коровам-сто??ько сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько килограммов сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?

Математика

У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135 кг сена, а трём коровам-сто??ько сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько килограммов сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?

Автор: Гость