У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135 кг сена, а трём коровам-сто??ько сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько килограммов сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?

Математика
У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135 кг сена, а трём коровам-сто??ько сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько килограммов сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
135*7=945 кг - 3 коровам 945*3=2835 кг - 9 коровам 135*4=540 кг - 4 лошадям 2835+540=3375 кг - ежемесячно на всех
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