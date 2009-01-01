У громадянина Іванова була дочка Ірина.У 2000 році він усе новим племінника Богдана.Який незадовго до того став сиротою. У 2009 році Богдан 20 років в Ірина 18 вирішили одружитися і звернулися до суду. Проаналізуйте ситуацію в...
Право
У громадянина Іванова була дочка Ірина.У 2000 році він усе новим племінника Богдана.Який незадовго до того став сиротою. У 2009 році Богдан 20 років в Ірина 18 вирішили одружитися і звернулися до суду. Проаналізуйте ситуацію в дайте правовий коментар .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они могут пожениться т.к. не являются кровными родственниками
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