У яких дерев вашої місцевості опадає листя?

Обществознание
У яких дерев вашої місцевості опадає листя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клён (не знаю как на украинском)
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