У якому столітті відбуваються події в оповіді Ярослав мудрий
Українська література
У якому столітті відбуваються події в оповіді Ярослав мудрий
Ответ(ы):
Гость:
Події в оповіді "Ярослав Мудрий"відбуваються за часів князювання Ярослава Мудрого в X (10 столітті).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Задача директор цирка купил для Бонифация 24 апельсинов, что в 4 раза меньше, чем ба??анов. На сколько меньше апельсинов, чем бананов, купил директ...
Математика
Помогите решить задачу. Поезд проходя в час по 40 км, за 1 часа прошел 1/5 всего пути. Найдите длину пути.