Задача директор цирка купил для Бонифация 24 апельсинов, что в 4 раза меньше, чем ба??анов. На сколько меньше апельсинов, чем бананов, купил директор цирка для Бонифация.

Математика

Задача директор цирка купил для Бонифация 24 апельсинов, что в 4 раза меньше, чем ба??анов. На сколько меньше апельсинов, чем бананов, купил директор цирка для Бонифация.

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