Помогите с химией, пожалуйста. составьте уравнения химических реакций, с помощь?? которых можно осуществить следующие превращения: а) Ba -gt; BaO -gt; Ba(OH)2 -gt; BaCl2 б) Si -gt; SiO2 -gt; Na2SiO3
Химия
Помогите с химией, пожалуйста. составьте уравнения химических реакций, с помощь?? которых можно осуществить следующие превращения: а) Ba -gt; BaO -gt; Ba(OH)2 -gt; BaCl2 б) Si -gt; SiO2 -gt; Na2SiO3
Ответ(ы):
Гость:
2Ba + O2 = 2BaO BaO + H2O = Ba(OH)2 Ba(OH)2+NaCl=BaCl2+Na(OH)2 1) Si + O2 = SiO2 2) SiO2 + 2 NaOH = Na2SiO3 + H2O 3) Na2SiO3 + 2 HCl = H2SiO3 + 2 NaCl
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