Помогите с химией, пожалуйста. составьте уравнения химических реакций, с помощь?? которых можно осуществить следующие превращения: а) Ba -gt; BaO -gt; Ba(OH)2 -gt; BaCl2 б) Si -gt; SiO2 -gt; Na2SiO3

Химия
Помогите с химией, пожалуйста. составьте уравнения химических реакций, с помощь?? которых можно осуществить следующие превращения: а) Ba -gt; BaO -gt; Ba(OH)2 -gt; BaCl2 б) Si -gt; SiO2 -gt; Na2SiO3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2Ba + O2 = 2BaO BaO + H2O = Ba(OH)2 Ba(OH)2+NaCl=BaCl2+Na(OH)2   1) Si + O2 = SiO2 2) SiO2 + 2 NaOH = Na2SiO3 + H2O 3) Na2SiO3 + 2 HCl = H2SiO3 + 2 NaCl  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Что важного сделал Ярослав?
Ответить
Математика
ПОМГИТЕ СДЕЛАТЬ ВТОРОЙ СПОСОБ
Ответить
Алгебра
Решите уравнение -9(4+x)=8x-2 Можно пожалуйста подробное решение
Ответить
Английский язык
Перевести на английский язык грамматически: 1)Мы считаем что слонов надо спасать в первую очередь,потому что это самый вымирающий вид из пред ста...
Ответить
Физика
Три потребителя сопротивлением 20, 40, 24 Ом соединены параллельно. Напряжение на концах этого участка цепи 24 В. Определите силу тока в каждом пот...
Ответить