Помогите с химией, пожалуйста. составьте уравнения химических реакций, с помощь?? которых можно осуществить следующие превращения: а) Ba -gt; BaO -gt; Ba(OH)2 -gt; BaCl2 б) Si -gt; SiO2 -gt; Na2SiO3

Химия

Помогите с химией, пожалуйста. составьте уравнения химических реакций, с помощь?? которых можно осуществить следующие превращения: а) Ba -gt; BaO -gt; Ba(OH)2 -gt; BaCl2 б) Si -gt; SiO2 -gt; Na2SiO3

Автор: Гость