Перевести на английский язык грамматически: 1)Мы считаем что слонов надо спасать в первую очередь,потому что это самый вымирающий вид из пред ставленых животных. 2)Во вторых мы думаем спасать леопардов потому что они очень кр...

Английский язык
Перевести на английский язык грамматически: 1)Мы считаем что слонов надо спасать в первую очередь,потому что это самый вымирающий вид из пред ставленых животных. 2)Во вторых мы думаем спасать леопардов потому что они очень красивые и быстрые. 3)Трети им мы будем спасать зебру потому что она полосатая. 4)Четвёртым мы будем спасать гепардов потому что их тоже осталось мало. 5)Пятым мы будем спасать лягушек потому что прикольная и уничтожает вредителей. 6)Шестым мы будем спасать буйвола потому что он большое животное и нужен многим. 7)Седьмым мы будем спасать хамелеона потому что очень нужен природе. 8)И последнем будем спасать павлина потому что он не так важен как другие животные из списка.
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Автор: Гость
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