Сочинить стих на тему "Звуки и краски поля".
Литература
Сочинить стих на тему "Звуки и краски поля".
Ответ(ы):
Гость:
Стою среди поля смотрю куда то вдаль и небо голубое... А вот траву уж косят , но очень даже жаль ! Буйство зленых красок превращается... лишь в сена большой стог... После шума города ,кажется в поле тишь! А нет ! Не так уж тут и тихо вот уже птичка поет детеныш волк бежит рядом с волчихой. И последний луч солнца уже к небосводу бредет ! Но етот стих нужно очень выразительно читать иначе какая то муть получаетсчя )))
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