Сочинить стих на тему "Звуки и краски поля".

Гость: Гость:

Стою среди поля смотрю куда то вдаль и небо голубое... А вот траву уж косят , но очень даже жаль ! Буйство зленых красок превращается... лишь в сена большой стог... После шума города ,кажется в поле тишь! А нет ! Не так уж тут и тихо вот уже птичка поет детеныш волк бежит рядом с волчихой. И последний луч солнца уже к небосводу бредет ! Но етот стих нужно очень выразительно читать иначе какая то муть получаетсчя )))