2 растения и 2 животных из красной книги

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2 растения и 2 животных из красной книги
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Кавказская жаба, средняя ящерица, гроздовник простой, полушник озерный
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