Выполните синтаксический разбор предложения Давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются.
Русский язык
Выполните синтаксический разбор предложения Давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются.
Ответ(ы):
Гость:
Впечатление- это подлежащее ,просыпаются- это сказуемое ,заснувшие давно - это определение ,неожиданно - это обстоятельство ,
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