Между учебниками двух классов разделили поровну 200 учебников . В одном классе 24 уч??ника , а в другом -26.Сколько учебников получил каждый класс ??

Математика

Между учебниками двух классов разделили поровну 200 учебников . В одном классе 24 уч??ника , а в другом -26.Сколько учебников получил каждый класс ??

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