Сколько частей?Определите тип сложного предложения Я не раз вспоминал потом, ве??нувшись домой, что такое освещение, в котором точно чувствуется только что исчезнувший солнечный луч, оставивший в этом воздухе почти неуловимый...

Русский язык
Сколько частей?Определите тип сложного предложения Я не раз вспоминал потом, ве??нувшись домой, что такое освещение, в котором точно чувствуется только что исчезнувший солнечный луч, оставивший в этом воздухе почти неуловимый, но несомненный след своего медленного растворения, точно такое же неяркое освещение я видел на некоторых картинах, в частности, на одном полотне итальянского художника, имени которого, однако, я не мог, как ни пытался, восстановить в моей памяти
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тип- сложное предложения с разными видами придаточные( подчиненное и сочиненное) кол-во частей: 1.я вспоминал, 2.освещение, 3. Луч чувствуется, 4.След, 5. я видел, 6. я не мог восстановить. Итого вроде бы получается 6 частей
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