Сколько частей?Определите тип сложного предложения Я не раз вспоминал потом, ве??нувшись домой, что такое освещение, в котором точно чувствуется только что исчезнувший солнечный луч, оставивший в этом воздухе почти неуловимый...

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Сколько частей?Определите тип сложного предложения Я не раз вспоминал потом, ве??нувшись домой, что такое освещение, в котором точно чувствуется только что исчезнувший солнечный луч, оставивший в этом воздухе почти неуловимый, но несомненный след своего медленного растворения, точно такое же неяркое освещение я видел на некоторых картинах, в частности, на одном полотне итальянского художника, имени которого, однако, я не мог, как ни пытался, восстановить в моей памяти

Автор: Гость