Решите уравнение -9(4+x)=8x-2 Можно пожалуйста подробное решение

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Умножаем -9 на все выражение (4+х).будет -36-х(- на + будет минус)и это будет равно второму выражению 8х-2.т.е -36-х=8х-2 теперь иксы с иксами,числа с числами...это как дыни с дынями,а арбузы с арбузами,иначе нельзя. -х оставлем в левой части и к нему переносим 8х со второй части с противоположным знаком.а в правой части оставляем -2,с левой части к этой -2 переносим -9 с противоположным знаком т.е будет -х-8х=-2+36 получаем выражение -9х=34 х=34 делим на -9 получается х= -2