Решите уравнение -9(4+x)=8x-2 Можно пожалуйста подробное решение
Алгебра
Решите уравнение -9(4+x)=8x-2 Можно пожалуйста подробное решение
Ответ(ы):
Гость:
Умножаем -9 на все выражение (4+х).будет -36-х(- на + будет минус)и это будет равно второму выражению 8х-2.т.е -36-х=8х-2 теперь иксы с иксами,числа с числами...это как дыни с дынями,а арбузы с арбузами,иначе нельзя. -х оставлем в левой части и к нему переносим 8х со второй части с противоположным знаком.а в правой части оставляем -2,с левой части к этой -2 переносим -9 с противоположным знаком т.е будет -х-8х=-2+36 получаем выражение -9х=34 х=34 делим на -9 получается х= -2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести на английский язык грамматически: 1)Мы считаем что слонов надо спасать в первую очередь,потому что это самый вымирающий вид из пред ста...
Физика
Три потребителя сопротивлением 20, 40, 24 Ом соединены параллельно. Напряжение на концах этого участка цепи 24 В. Определите силу тока в каждом пот...
Математика
Между учебниками двух классов разделили поровну 200 учебников . В одном классе 24 уч??ника , а в другом -26.Сколько учебников получил каждый класс ...