Что важного сделал Ярослав?

История
Что важного сделал Ярослав?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Князь ярослав при нём появились первые школы , библиотеки . стала записываться в летопись история государства . составлен был рукописный свод законов русская правда за эти труды князя ярослава назвали мудрым
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